Американский чемпион-автогонщик убил человека в Лас-Вегасе

Американский автогонщик Би Джей Болдуин застрелил человека в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает Racer.

По данным источника, инцидент произошел около двух часов ночи на парковке возле кафе. Болдуин и его девушка ужинали в машине, когда к ним подошли двое неизвестных темнокожих. Между компаниями возник конфликт, один из подошедших достал пистолет и выстрелил в сторону спортсмена. Болдуин и его девушка смогли укрыться, после чего гонщик принялся стрелять в ответ и ранил нападавшего. Через некоторое время раненый скончался на месте. Спортсмен сам вызвал полицию, которая насчитала на месте происшествия 15 выстрелов. Второй нападавший скрылся, ведется его розыск.

По предварительным данным следствия, американец действовал в целях самообороны, а также имел разрешение на ношение оружие.

Болдуин является двукратным победителем ралли-рейда “Баха 1000”.

Смотрите видео, демонстрирующее водительские навыки Болдуина.