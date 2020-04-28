С начала апреля Луганская ТЭС снова перешла на антрацит

С 6 апреля Луганская ТЭС снова перешла на использование основного вида топлива – уголь марки антрацит. Об этом сообщило Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины в ответе Федерации профсоюзов Луганской области, сообщает Первая полоса



В Минэнерго уточнили, что по состоянию на 14 апреля на складе Луганской ТЭС даже накоплено 80 тыс тонн угля.



Напомним, что с июля 2019 года из-за прекращения поставок угля со стороны РФ Луганская ТЭС была вынуждена перейти на газ от “Нефтегаза” для производства электроэнергии, что позволяло избежать остановки работы ТЭС и предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации в Луганской области. При этом ТЭС начала накапливать многомиллионные долги за голубое топливо из-за высокой себестоимость генерации на газу, которая значительно превышает цены на электроэнергию.