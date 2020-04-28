А где вода? В сети показали свежие фото умирающего озера Свитязь

В сети показали новые фотографии экологической катастрофы на озере Свитязь, которое является самым глубоким в Украине.

Снимки разместил пользователь сети Александр Геч на Facebook-странице.

Фотографии были сделаны 25 апреля 2020 года. На них видно, что озеро сильно обмелело.

“Вот такое теперь озеро Свитязь, минимум 500 метров от беседок, надо идти к воде”, – написал Геч.

Напомним, что катастрофа с озером началась еще в прошлом году. Местные жители начали бить тревогу. На сайте президента даже появилась петиция для спасения водоема. Однако пока ситуация остается прежней – озеро продолжает исчезать.

Свитязь – самое глубокое озеро в Украине. Расположено в пределах Шацкого района Волынской области. Относится к группе Шацких озер, в междуречье Припяти и Западного Буга, вблизи поселка Шацк, на территории Шацкого национального природного парка (Волынское Полесье).

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Как сообщал “источник”, озеро Свитязь катастрофически обмелело, но при этом эксперты Шацкого национального парка утверждают, что ничего трагического не произошло.