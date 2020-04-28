А где вода? В сети показали свежие фото умирающего озера Свитязь

В сети показали новые фотографии экологической катастрофы на озере Свитязь, которое является самым глубоким в Украине.
Снимки разместил пользователь сети Александр Геч на Facebook-странице.
Фотографии были сделаны 25 апреля 2020 года. На них видно, что озеро сильно обмелело.
“Вот такое теперь озеро Свитязь, минимум 500 метров от беседок, надо идти к воде”, – написал Геч.
Напомним, что катастрофа с озером началась еще в прошлом году. Местные жители начали бить тревогу. На сайте президента даже появилась петиция для спасения водоема. Однако пока ситуация остается прежней – озеро продолжает исчезать.
Свитязь – самое глубокое озеро в Украине. Расположено в пределах Шацкого района Волынской области. Относится к группе Шацких озер, в междуречье Припяти и Западного Буга, вблизи поселка Шацк, на территории Шацкого национального природного парка (Волынское Полесье).
Как сообщал “источник”, озеро Свитязь катастрофически обмелело, но при этом эксперты Шацкого национального парка утверждают, что ничего трагического не произошло.