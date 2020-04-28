СМИ: в неподконтрольном Луганске закрыли на карантин станцию “скорой помощи” из-за вспышки COVID-19 среди сотрудников

Подстанцию ​​скорой помощи №4 в Луганске закрыли из-за масштабного заражения работников коронавирусом.

Об этом сообщает Радио Донбасс.Реалии (проект Радио Свобода) со ссылкой на медиков в неподконтрольном городе. Ранее эту информацию распространял телеграмм канал «Луганский инсайд».

Работник «скорой» уточняет, что положительный анализ получен у 12 из 20 тестируемых сотрудников этой подстанции. Их госпитализировали. По данным другого медицинского работника, первым заразился врач, который выезжал на вызов к луганчанину, у которого 4 дня держалась температура.

Подконтрольная России администрация Луганская об этом случае на своих ресурсах не сообщала. По ее данным, в ОРЛО всего зарегистрировано 119 случаев COVID-19.

Подстанция №4 обслуживала Каменнобродский и Ленинский районы города