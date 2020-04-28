Новопсковская и Попаснянская РГА на Луганщине получили новых руководителей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения о назначении глав двух районных государственных администраций в Луганской области.

Соответствующие распоряжения были опубликованы на сайте Офиса Президента Украины.

Так, в соответствии с распоряжением №305/2020-рп от 28 апреля 2020 года главой Попаснянской районной государственной администрации Луганской области назначен Роман Власенко.

Распоряжением №304/2020-рп от 28 апреля 2020 года главой Новопсковской районной государственной администрации Луганской области стала Светлана Слюсарева.