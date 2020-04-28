Когда в Украине откроют все заведения и запустят транспорт: стали известны даты

Уже с 18 мая в Украине могут заработать торговые центры, а в конце мая-начале июня – метро, которое было закрыто 17 марта в связи с пандемией коронавируса.

Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает “Обозреватель”.

Стоит отметить, что даты указаны лишь предварительно и послабления будут введены лишь в том случае, если значительного увеличения уровня заболеваемости не будет.

К тому же, например, открывать будут не все заведения, а те, которые смогут выполнять санитарные условия (10 квадратов на человека, контроль температуры в отдельных случаях, маски, дезинфекция).

С 12 мая возможно откроют:

парки и скверы, зоны отдыха, пляжи;

парикмахерские;

магазины техники, канцтоваров (торговля непродовольственными товарами);

кафе (на вынос);

веломагазины и автомойки;

общепиты с обслуживанием на вынос;

спортивные залы;

отели;

ремонт часов, ремонт велосипедов, ремонт ювелирных изделий;

услуги домашнего персонала;

прокат предметов личного пользования;

услуги по ремонту обуви, одежды.

С 18 мая могут открыть:

ТРЦ без развлекательных зон;

театры и кинотеатры;

спортивные площадки;

общепит с посетителями;

некоторые заведения образования;

метро с ограничениями (специальные перевозки).

В конце мая-первой половине июня (предварительно):

полноценно заработает метро;

развлекательные заведения;

рестораны и кафе;

заведения культуры.

Подробнее читайте в материале “источника”: Транспорт в Украине запустят к середине лета, но есть нюанс – врач-иммунолог.