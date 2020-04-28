Когда в Украине откроют все заведения и запустят транспорт: стали известны даты

Уже с 18 мая в Украине могут заработать торговые центры, а в конце мая-начале июня – метро, которое было закрыто 17 марта в связи с пандемией коронавируса.
Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)
Об этом сообщает “Обозреватель”.
Стоит отметить, что даты указаны лишь предварительно и послабления будут введены лишь в том случае, если значительного увеличения уровня заболеваемости не будет.
К тому же, например, открывать будут не все заведения, а те, которые смогут выполнять санитарные условия (10 квадратов на человека, контроль температуры в отдельных случаях, маски, дезинфекция).
С 12 мая возможно откроют:
парки и скверы, зоны отдыха, пляжи;
парикмахерские;
магазины техники, канцтоваров (торговля непродовольственными товарами);
кафе (на вынос);
веломагазины и автомойки;
общепиты с обслуживанием на вынос;
спортивные залы;
отели;
ремонт часов, ремонт велосипедов, ремонт ювелирных изделий;
услуги домашнего персонала;
прокат предметов личного пользования;
услуги по ремонту обуви, одежды.
С 18 мая могут открыть:
ТРЦ без развлекательных зон;
театры и кинотеатры;
спортивные площадки;
общепит с посетителями;
некоторые заведения образования;
метро с ограничениями (специальные перевозки).
В конце мая-первой половине июня (предварительно):
полноценно заработает метро;
развлекательные заведения;
рестораны и кафе;
заведения культуры.
Подробнее читайте в материале “источника”: Транспорт в Украине запустят к середине лета, но есть нюанс – врач-иммунолог.