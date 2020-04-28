В Германии внезапно скончалась легендарная советская спортсменка

Легендарная украинская гандболистка Марина Базанова в возрасте 57 лет скончалась в немецком городе Бремен.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Сегодня”.

В настоящее время причина смерти не разглашается.

Базанова является уроженкой Омска, но в школьном возрасте переехала в Киев, где стала заниматься гандболом. В составе киевского “Спартака” спортсменка семь раз становилась чемпионкой СССР и пять раз выигрывала Кубок чемпионов. В 1991 году она перешла в немецкий клуб “Валле”, в составе которого четырежды стала чемпионкой Германии и завоевала Кубок Кубков. Со сборной СССР Базанова трижды победила на чемпионатах мира, а также дважды завоевала бронзовые медали Олимпийских игр.

После завершения спортивной карьеры Марина работала реабилитологом в Бремене.

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