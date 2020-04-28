“Батькивщина” не отступит: Тимошенко заявила о продолжении борьбы с рынком земли

Глава партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко считает, что подписав закон о продаже земли, президент Владимир Зеленский показал, что ставит интересы международных партнеров “выше прав украинцев”, поэтому “Батькивщина” обжалует решение властей в Конституционном суде и сделает все возможное, чтобы украинские граждане остались хозяевами своей земли.

Об этом говорится в заметке, которую политик разместила в Facebook.

“Чуда не произошло – президент подписал скандальный закон о распродаже украинской земли. Выбирая между интересами украинцев и обязательствами перед международными аферистами, Владимир Зеленский стал на сторону глобальных спекулянтов. Он предал народ, нарушил президентскую присягу, посягнул на конституционный строй и государственный суверенитет” – возмутилась лидер партии.

Юлия Тимошенко заверила, что “Батькивщина” приложит все усилия, чтобы украинская земля принадлежала украинскому народу, а все, кто был “причастен к афере” с голосованием за реформу, были привлечены к ответственности.

“Батькивщина” до последнего пыталась удержать президента от этого опасного и противозаконного решения. Но, похоже, страх перед заказчиками этой аферы оказался сильнее ответственности перед гражданами. Однако борьба продолжается. Мы в кратчайшие сроки обжалуем это преступное решение в Конституционном суде. Справедливость будет восстановлена! Земля будет возвращенаукраинцам! Каждый причастный к попытке кражи национального достояния – наказан! “Батькивщина” не отступит!“– подчеркнула Юлия Тимошенко.