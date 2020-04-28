В Днепре собака разорвала ребенку лицо: фото и детали ЧП

В Днепре 5-летнего мальчика за лицо покусала собака, животное жило в семье несколько лет и не проявляло агрессии к ребенку. Мальчика экстренно госпитализировали в больницу и сшивали огромную рану от уха до рта.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Днепр оперативный”.

Собака разорвала щеку ребенку, мальчика успешно прооперировали в Центре матери и ребенка имени Руднева.

По предварительной информации, собака получила от ребенка слишком “много внимания” на карантине, что и привело к экстремальной ситуации.

Специалисты отмечают, что животные также устают от “карантина” и обильного внимания со стороны людей.

Ранее “источник” сообщал, что в городе Семеновка Черниговской области 70-летняя женщина погибла страшной смертью – ей нанес жуткие ранения неизвестный зверь, после чего она скончалась в больнице.