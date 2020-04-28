Угроза вспышки коронавируса на украинской АЭС: появились новые данные о зараженных

На Хмельницкой атомной электростанции коронавирусом заразились уже девять человек, которые общались между собой.

Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает местное издание Є.

“Священник, диакон, врач, которые были в церкви, и тесно контактировали с больными. Еще три случая – члены семьи священника”, – рассказал изданию мэр Александр Супрунюк.

По его словам, ранее инфицированная сотрудница ХАЭС, которая является супругой священника, имела доступ к местам общего пользования, где работает оперативный персонал атомной станции.

“Сейчас по всем этим людям определяем контактных лиц, а это большой объем работы. Ведь только по первым двум лицам мы вынуждены были проверять более тысячи контактных. Я обратился к людям через социальные сети, чтобы все кто был на богослужении, чтобы обратились к своим семейным врачам”, – отметил чиновник.

Так, на данный момент тесты на коронавирус провели у 119 человек, которые возможно контактировали с зараженными: 75 работников атомной электростанции, 24 врача и еще 17 контактных лиц.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве от коронавируса скончался сотрудник “Укроборонпрома”.