Три боя с участием украинцев вошли в число лучших поединков в истории: видео

Три боя с участием украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко вошли в топ-50 лучших поединков в истории бокса.

Об этом сообщает TheTopTens, который составил рейтинг по итогам голосования среди болельщиков.

Первое место занял бой между американцами Мухаммедом Али и Джо Фрейзером в 1971 году. Тогда победу одержал Фрейзер, нанеся Али первое поражение в карьере.

Поединок между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа в 2017 году занял 22 место. В том поединке Кличко уступил британцу техническим нокаутом. На 34-м месте оказался бой между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом в 2003 году. Тогда украинец потерпел поражение. 39-е место занял победный поединок Виталия Кличко с Дереком Чисорой в 2003 году.

Владимир Кличко является бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Виталий Кличко был чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и WBO.

Владимир Кличко – Энтони Джошуа

Виталий Кличко – Леннокс Льюис

Виталий Кличко – Дерек Чисора

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