В России местные жители избили топ-чиновников, поджигавших леса: видео

В Усть-Куте местные жители поймали за поджогами леса поджигателей, ими оказались местные чиновники.

Об этом сообщает “Усть-Кут24”.

Лес поджигали первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс, начальник сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаил Тышкивский, прессекретарь мэра района Екатерина Анисимова, специалист по ГО и ЧС администрации Усть-Кутского района Ульянов.

Чиновники приехали с бензином и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера. Перед этим за несколько дней они выпустили постановление районной администрации о запрете посещения жителями рек в Усть-Кутском районе, из-за пожароопасного периода.

Инцидент произошел в 200 километрах от Усть-Кута, на границе с Жигаловским районом.

Завтра утром на место поджогов выезжает оперативная группа сотрудников полиции и Следственного Комитета.

Напомним, что глава МВД Арсен Аваков предположил, что масштабные пожары возле Киева могут быть результатом спланированной диверсии.

Как сообщал “источник”, ранее спасатели ликвидировали лесные пожары в Киевской и Житомирской областях, были задействованы самолеты и военная техника.