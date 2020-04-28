Дело Шеремета: апелляционный суд принял решение по известному волонтеру и медику

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу на продление ареста волонтера и медика Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в постановлении суда после рассмотрения жалобы адвокатов подозреваемой.

Суд оставил Юлию Кузьменко за решеткой до 30 мая 2020 года.

“Решение Печерского суда … оставить без изменений, апелляционную жалобу … оставить без удовлетворения”, – говорится в постановлении суда, который таким образом оставил в силе определение Печерского райсуда от 1 апреля.

Полный текст постановления объявят 4 мая в 16:30.

В апелляции на продление ареста говорится, что Юлии Кузьменко необходимо лечение. В частности, адвокат Тарас Беспалый просил госпитализировать его подзащитную.

Как сообщал “источник”, у подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и ее близких вновь начались обыски.

Напомним, журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Автомобиль, в котором он находился, был взорван в центре Киева.