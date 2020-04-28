В Киеве пьяный водитель устроил “цирк” при задержании: фото

В Киеве полицейские задержали нетрезвого водителя, однако по требованию полицейских предъявить документы мужчина грубо отказался и вел себя вызывающе и пригрозил позвать на помощь “друзей”.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

В переулке Коломыйском экипаж патрульных заметил автомобиль ВАЗ, который нарушил ПДД, а именно остановился во втором ряду. Патрульные подошли к водителю, чтобы сообщить о правонарушении.

Во время общения с мужчиной патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Инспекторам пришлось задержать гражданина, после чего его посадили в служебный автомобиль с целью доставить в отделение полиции.

На “помощь” мужчине пришли родственники и знакомые, которые решили заблокировать служебное транспортное средство. Автомобилем Skoda они заблокировали выезд патрульного авто спереди, а Subaru – сзади. Инспекторы были вынуждены вызвать подкрепление.

В результате в полицию патрульные повезли уже трех задержанных мужчин. На первого водителя, который отказался от прохождения освидетельствования, инспекторы составили на протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения), 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КоАП и вынесли постановление за нарушение ПДД.

На других задержанных, сына и знакомого мужчины, патрульные составили протоколы по ст.185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КоАП и вынесли постановления за нарушение правил дорожного движения.

Автомобиль Skoda патрульным пришлось эвакуировать с места происшествия для освобождения проезда.

Как ранее сообщал “источник”, 27 апреля в Киеве водитель автомобиля Mercedes проехал на “красный” сигнал светофора и сбил курьера на мотороллере.