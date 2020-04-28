Популярная у украинских туристов страна ужесточает карантин: что изменится и на какой срок

В Турции местные власти решили ужесточить карантин из-за коронавируса с полуночи на пятницу, 1 мая до полуночи понедельника, 4 мая.

Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

На данный момент Турция занимает 7 месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом. В стране насчитывается уже более 112 тысяч зараженных. От COVID-19 с начала пандемии в стране умерли 2900 человек. Количество новых случаев в последние дни снизилась, но все равно превышает 2000 в день.

Отметим, что на прошлой неделе комендантский час в 31-й провинции Турции продолжался четыре дня.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, как и когда Турция начнет пускать туристов на курорты.

Также стало известно, какие страны уже вышли из карантина, а какие готовятся.