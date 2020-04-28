Билеты по 0,99 евро: как в Украине будут запускать авиаперелеты и чего не хотят лоукостеры

Украинское правительство придумало схему авиаперевозок в условиях коронавируса, когда откроются полеты, но лоукостеры не поддерживают их идею.

Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Мировые лидеры авиаперевозок не согласны с планом власти Украины, сообщает “источник”.

Идея украинского правительства заключается в том, чтобы оставлять в самолете средние сидения пустыми. Однако авиакомпании негативно отзываются о таком возможном нововведении.

Например, лоукостер Ryanair не считает целесообразным оставлять треть сидений самолета пустыми для увеличения социального расстояния между пассажирами. По словам гендиректора компании Майкла О’Лири, такие меры не являются эффективными, поскольку не обеспечивают рекомендуемого ВОЗ расстояния в два метра между людьми.

“Как только мы начнем летать, у нас конечно будут новые распродажи. Билеты по 9,99; 4,99; 1,99 евро или даже 0,99 центов – нам фактически безразлично – наша цель в краткосрочной перспективе не заработать деньги, а вернуть своих пилотов и бортпроводников к работе, а самолеты в воздух”, – отметил он.

К слову, проблема для украинцев совершенно в другом: лететь отдыхать будет особо некуда. В частности, Европа и ее основные туристические центры останутся закрытыми до середины лета. В ЕС планирую снимать ограничения для туризма поэтапно: сначала разрешить путешествия внутри Шенгена, а только потом – восстановить допуск иностранцев.

Подробнее читайте в материале “источника”: Двери закрываются: когда общественный транспорт в Украине снова поедет.