Украинский футболист-патриот помог военным в борьбе с коронавирусом: фото

Украинский нападающий “Альбасете” Роман Зозуля закупил тесты на коронавирус и защитные маски для украинским военных.

Об этом футболист сообщил на своей странице в Facebook.

“Тесты на коронавирус и защитные маски уже завтра будут доставлены в наши подшефные подразделения ЗСУ”, – написал Зозуля.

Ранее футболист купил специальную кровать для больницы в Альбасете.

Напомним, что в 2019 году форвард совершил 250-километровое путешествие по Испании, чтобы принять участие в выборах президента Украины.

В этом сезоне 30-летний Зозуля провел за “Альбасете” 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Зозуля попал в скандал в Испании из-за фанатов.