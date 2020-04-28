Элитные блюда и бригада девственниц: вспыли детали VIP-отдыха Ким Чен Ына на личном бронепоезде

Лидер КНДР Ким Чен Ын регулярно устраивает кутежи во время поездок на своем бронепоезде, а в пути его сопровождает бригада девственниц.

Об этом сообщает The Sun.

Бронепоезд главы Северной Кореи состоит из двадцати вагонов и может развивать скорость до 60 км/час.

Внутри состава располагается лаунж-зона с кожаными диванами, оборудованный по последнему слову техники конференц-зал, офис со спутниковым ТВ и ресторан, где подаются изысканные блюда и напитки – в частности, швейцарский сыр, дорогой коньяк и шампанское.

Кроме того, в пути Ким Че Ына сопровождает так называемая “бригада удовольствий” – проводницы, которые проходят тщательный отбор специально для этой работы.

Как отмечает издание, сформировать такую бригаду глава Северной Кореи решил в 2015 году. Попасть в нее могут только “высокие и красивые” кореянки-девственницы.

По информации газеты, как правило, перед ним пускают состав с охранниками политика, которые проверяют безопасность ж/д путей и станций, а за ним следует поезд с телохранителями Ким Чен Ына и припасами. Также известно, что на бронепоезде перевозят личный бронированный Mercedes северокорейского лидера и переносной туалет.

Ранее американский проект 38 North писал о том, что поезд, возможно принадлежащий Ким Чен Ыну, нашли у курортного города в КНДР. Сообщалось, что состав с 21 апреля находится у ж/д станции рядом с северокорейским пляжным курортом Вонсан, где располагается пляжная вилла лидера Северной Кореи с частным медицинским учреждением.

Ранее “источник” сообщал, что длительное отсутствие на публике главы КНДР Ким Чен Ына, из-за которого даже начали распространяться слухи о его смерти, может быть связано с несчастным случаем во время испытаний ракет