Коронавирус обнаружили в монастыре, куда на Пасху ездил Лукашенко с сыном: фото

В Беларуси закрыли для посещения мужской монастырь в деревне Малые Ляды Смолевичского района, где был президент страны Александр Лукашенко с сыном Николаем, источники в регионе утверждают, что там произошла вспышка заражений коронавирусом.

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Об этом сообщает со ссылкой на работника системы здравоохранения района издание TUT.BY.

Так, медики из центральной больницы в районе говорят, что там были случаи заражения COVID-19, представитель Борисовской епархии подтвердил, что там “есть люди с положительным тестом на коронавирус”, а сам монастырь был закрыт на карантин.

Работник системы здравоохранения уточнил, что заражены два человека в монастыре, а еще 55 были отправлены на самоизоляцию.

“Заразившихся отправили в местную амбулаторию, а контакты в монастыре”, — заявил он.

В то же время медики центральной больницы Смоличевского района раскритиковали “меры” по сдерживанию распространения инфекции, которые были приняты в монастыре.

“Они абсолютно не соблюдают правила самоизоляции, питаются в общих столовых, контактируют друг с другом. По моим данным, среди жителей этого монастыря много заболевших — 16 человек на данный момент. Некоторые госпитализированы у нас, некоторые в Минске, некоторые в монастыре остались”, – заявил врач.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на Пасху зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме на территории монастыря. В церковь он приезжал с младшим сыном Николаем.

Как сообщал “источник”, ранее в сети было опубликовано видео из больницы города Витебск в Беларуси, где реанимации забиты больными с симптомами, похожими на коронавирус COVID-19.