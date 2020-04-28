В Черновцах на улице установили “чудо-убийцу” микробов и вирусов: фото и видео

В Черновцах перед областной клинической больницей установили дезинфекционный туннель, жители города и врачи его уже протестировали.

Об этом сообщается на сайте Черновицкой областной государственной администрации.

При проходе через туннель на человека распыляют специальный раствор, который убивает бактерии.

В ОГА уточнили, что устройство было установлено на средства местных бизнесменов в качестве благотворительной помощи, а не из городского бюджета.

“Этот тоннель на благотворительной основе разработали и установили представители Коагулянт – предприятие химической промышленности Василий Кулиш и Дмитрий Парасий”, – сообщает пресс-служба.

После снятия карантинных мер, туннель будет перемещен в инфекционное отделение областной больницы. Еще один такой туннель находится в Днепре.

Как сообщал “источник”, ранее в Черновцах после масштабных митингов местные власти приняли решение открыть рынки и запросили на это разрешения правительства.