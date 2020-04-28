На майские праздники Украину накроют ливни с грозами: карта погоды

На майские праздники в Украине ожидается ухудшение погодных условий, которое ознаменуется дождями с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, пятницу, 1 мая, дожди пройдут по всей территории Украины, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей и Крыма. Температура воздуха днем будет варьироваться от +17… до +20 градусов в тех областях, где ожидаются осадки и +22…+24 в тех, где осадков не предвидится. Ночью термометры покажут +6… +10 градусов.

В субботу, 2 мая, дожди затянут уже всю территорию Украины, хотя грозы ожидаются не во всех областях. Температура воздуха днем будет в пределах +16…+24. А ночью – +8…+10 градусов. Искрить не будет лишь на западе Украины.

В воскресенье, 3 мая, грозы с ливнями пройдут уже по всей территории.

Подробнее о погоде на текущую неделю, читайте в материале “источника”: В Украину идут жара и майские грозы.