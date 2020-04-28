Главный санврач назвал условие ускоренной отмены карантина в Украине

В Министерстве здравоохранения Украины считают, что коронавирус COVID-19 будет сезонным заболеванием, а летом количество больных уменьшится – это может ускорить отмену карантина.

Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы “Завтрак с 1+1”.

Он отметил, что ослабление карантина состоится после стабилизации ситуации в стране с количеством зараженных. По словам Ляшко, если будет резкое снижение заболеваемости, то “возможно, мы будем перепрыгивать через два или даже через три этапа выхода из карантина”.

Как сообщал “источник”, процедура восстановления экономики и отмены карантина в мире будет ускоренной, так как специалисты работают над вакциной, которая должна защитить людей от коронавируса. Украина будет действовать подобным образом.