Путин назвал дату начала ослабления карантина в России

Президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая в стране начнут поэтапно отменять карантин из-за коронавируса.

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Об этом сообщает ресурс Regnum.

По словам Путина, россияне не выйдут на работу до 12 мая. А 6,7,8 мая будут считаться выходными днями. После 12 мая начнется поэтапный выход из режима ограничений.

Глава РФ поручил правительству и Роспотребнадзору к 5 мая подготовить рекомендации последовательного выхода из режима ограничений. Речь идет, в первую очередь, о возобновлении промышленных организаций, сферы услуг, предприятий сельского хозяйства.

“Губернаторы начнут снимать ограничения, не видя другой возможности спасти экономику. Не хочу делать прогнозы, но это движение вместе с коронавирусом в одну сторону”, – прокомментировал ситуацию российский политик Лев Шлосберг.

Как сообщал “источник”, в ходе сплошного тестирования в Вооруженных cилах Российской Федерации в период с марта по 26 апреля заражение коронавирусом было обнаружено у 874 военнослужащих.