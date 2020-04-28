Рассекречена фамилия путинского генерала, причастного к катастрофе MH17 на Донбассе: фото

Стало известно возможное имя российского генерала, который напрямую связан с делом о крушении Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом 17 июля 2014 года.

Его имя называет ВВС.

Как передает издание, в материалах Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет официальное международное расследование катастрофы, он называется под псевдонимом “Владимир Иванович”. Настоящее имя кадрового российского военного, который может быть действующим первым заместителем руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковником, Андрей Бурлака.

Также журналистам стало известно, что в 2014 году, в день падения самолета Бурлака находился в Ростове-на-Дону. А после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также высшую госнаграду – Героя России.

Из открытых источников следует, что до 2014 года Андрей Бурлака был генерал-лейтенантом, а после стал генерал-полковником.

Андрей Иванович Бурлака родился в 1965 году в Советской Гавани (Хабаровский край). В 1986 году окончил погранучилище, службу начинал на границе в Средней Азии. В 1995 году окончил Академию ФСБ, после чего работал руководителем оперативных подразделений в Тихоокеанском региональном пограничном управлении и в Дальневосточном региональном управлении в Хабаровске. В октябре 2007 года указом президента России Владимира Путина генерал-майор Бурлака был назначен начальником Сахалинского пограничного управления ФСБ России.

После работы на Сахалине – перевод в Москву, где он уже в звании генерал-лейтенанта сначала работал начальником оперативно-организационного управления пограничной службы ФСБ России, а затем стал заместителем руководителя этого ведомства.

Напомним, как сообщал “источник”, 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области потерпел крушение пассажирский Boeing 777 рейса МН17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате чего погибли все 298 человек.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа объявила промежуточные итоги расследования: пассажирский лайнер был сбит из комплекса “Бук”, привезенного из Российской Федерации, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.

Установлено, что после крушения самолета орудие вернули в Россию. Версии о причастности украинских военных к катастрофе следователи отвергли. Вскоре выяснилось, что”Бук” привезли на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада Вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа в Нидерландах объявила подозрения четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – экс-“министру обороны” ДНР Игорю Гиркину, экс-“главе разведки” ДНР Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона “ГРУ” ДНР Леониду Харченко.

Российская Федерация все обвинения в свой адрес называет голословными и заверяет, что доказательств вины ее военных в крушении Boeing 777 на Донбассе нет, ответственность за трагедию она возлагает на Украину.