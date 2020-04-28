Нападение на копов топ-чиновника КГГА: суд вынес неожиданное решение

Суд выбрал меру пресечения для экс-заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Слончак, который попал в скандал с нападением на полицейского в Киеве, в виде ночного домашнего ареста с 23:00 до 6:00.

Об этом стало известно во время онлайн трансляции из зала суда.

Так, чиновник заявил, что никого не бил и это подтвердила экспертиза прокуратуры. Слончаку вручили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 27 июня.

Защита обвиняемого, которому грозит до пяти лет тюрьмы, настояла на том, что мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для Слончака слишком жестокая.

Адвокат апеллировал тем, что расследование еще не закончено, а показания свидетелей отличаются от того, что видно на записи. По этой причине защита топ-чиновника попросила смягчить меру пресечения.

Как сообщал “источник”, ранее Слончак избиение копа объяснил своей эмоциональной несдержанностью.

Также стало известно, что Слончак не впервые оказывается фигурантом аналогичных ситуаций.