Под Днепром простились с военным, живьем сгоревшим в грузовике: фото

Во вторник, 28 марта, в Марганце Днепропетровской области попрощались со старшим солдатом Вооруженных сил Украины Юрием Горбиком, который заживо сгорел в грузовике под Львовом.

Об этом сообщает “Днепровская панорама”.

Сотни людей пришли проводить его в последний путь.

“Господи, упокой воина! В Марганце простились с погибшим воином 53 ОМБр Юрием Горбиком. Это огромная потеря для его семьи, друзей, сослуживцев и для всей страны. Юрий прошел войну невредимым, но трагическое событие оборвало его жизнь на мирной территории. Одинокими остались родные и близкие… Невыразимая и неисправимая боль потери …” – написал на своей странцу в Facebook Иумен Меркурий Скороход.

Юрия Горбика похоронили на Аллее почетных захоронений городского кладбища. Почтить память погибшего и попрощаться с ним пришли родные и друзья, боевые товарищи и представители власти.

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Напомним, что в Судовой Вишне Львовской области в ночь на 26 апреля в военном грузовике, принадлежащей Министерству обороны Украины, заживо сгорел человек. Еще один человек получил 60% ожогов тела.