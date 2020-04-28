Важнейшее оборонное предприятие Украины резко ушло “в минус”: обнародованы печальные цифры

Результаты деятельности танкового завода имени Малышева в 1 квартале 2020 года свидетельствуют о значительном убытке оборонного предприятия.

Отчет о деятельности опубликован на официальной странице государственного предприятия “Завод им. Малышева”.

Как свидетельствуют цифры, чистый доход от реализации продукции в 1 квартале 2020 составил всего 160 миллионов 937 тысяч гривен. За соответствующий период прошлого года важнейшее предприятие Укроборонпрома заработало значительно больше – 200 миллионов 390 тысяч гривен.

В результате в 1 квартале 2019 года валовая прибыль танкового завода составила 40 миллионов 819 тысяч гривен. За 1 квартал этого года предприятия понесло валовый убыток в размере 34 миллиона 799 тысяч гривен.

Как сообщал “источник”, по состоянию на среду, 1 апреля, государственный концерн “Укроборонпром” не получил государственный оборонный заказ на 2020 год.