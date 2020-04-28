Как в Украине проводят тестирование на коронавирус: статистика на 28 апреля

В Украине по состоянию на 28 апреля всего исследовано 98 719 образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус COVID-19.

Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Первую тест-систему для тестирования на COVID-19 вирусологическая референс лаборатория Центра общественного здоровья Украины получила 24 февраля 2020 года. Эту тест-систему на 30 наборов реакций Центр закупил у немецкого производителя.

Сейчас диагностирование на коронавирус осуществляют не менее 46 лабораторий, включая частные.

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения Украины, тестированию подлежат:

люди, которым установлено подозрение на COVID-19;

люди, контактировавшие с пациентом с подтвержденным коронавирусом;

пациенты с пневмонией;

медработники (каждые 5 дней)

пациенты, которые выздоровели (для снятия диагноза).

Отмечают, что лабораторное тестирование является единственным видом диагностики, подтверждающе диагноз COVID-19. Результаты быстрых тестов не рекомендуются для установления диагноза.

Как сообщал “источник”, в Министерстве здравоохранения Украины считают, что коронавирус COVID-19 будет сезонным заболеванием, а летом количество больных уменьшится – это может ускорить отмену карантина.