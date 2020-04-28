Стало известно, сколько всего сделали лабораторных исследований на COVID-19 в Луганской области

Количество лабораторных исследований образцов методом ПЛР (полимеразной цепной реакции) в Луганской области составляет 437. Это самое маленькое количество по стране.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Первую тест-систему для тестирования на COVID-19 вирусологическая референс лаборатория Центра общественного здоровья Украины получила 24 февраля 2020. Эту тест-систему на 30 наборов реакций Центр закупил у немецкого производителя.

Сейчас диагностирования на COVID-19 осуществляют не менее 46 лабораторий, включая частные. В Украине по состоянию на 28 апреля всего исследовано 98719 образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения Украины, тестированию подлежат:

🔹люди, которым установлено подозрение на COVID-19;

🔹люди, контактировавшие с пациентом с подтвержденным COVID-19;

🔹пациенты с пневмонией;

🔹медработники (каждые 5 дней)

🔹пациенты, которые выздоровели (для снятия диагноза).

В Центре отметили, что лабораторное тестирование является единственным видом диагностики, подтверждающим диагноз COVID-19. Результаты быстрых тестов не рекомендуются для установления диагноза.