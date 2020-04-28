Один из сильнейших футбольных турниров планеты завершили досрочно из-за коронавируса

Президент Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Клаудио Тапия заявил, что чемпионат страны завершен досрочно из-за эпидемии коронавируса.

Слова главы АФА приводит TNT Sports.

“Все турниры завершены. Завтра это решение будет утверждено исполнительным комитетом АФА“, – сказал Тапия. По его словам, футбольные турниры будут возобновлены в Аргентине лишь тогда, когда соответствующее разрешение будет получено от органов здравоохранения.

Отметим, что чемпионат Аргентины занимает 9-е место в списке лучших национальных первенств планеты по версии Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

Ранее “источник” сообщал, что один из сильнейших европейских чемпионатов завершили досрочно.