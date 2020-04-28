В сети заметили в продаже бюст Зеленского из воска: фото

Оригинальную свечу ручной работы, выполненную в виде бюста президента Украины Владимира Зеленского, продают в сети как оригинальный подарок.

Фото выставленного на продажу изделия опубликовано на Facebook-странице Баба і кіт.

Свечу под названием “Президент Зеленский” продавцы предлагают купить всего за 700 гривен.

“Оригинальный подарок для близких или для коллекции”, – так описывают выставленный на продажу товар.

Вес восковой свечи в виде бюста президента Зеленского составляет 2 килограмма. Ее высота – 20 сантиметров.

Комменторы обращают внимание на то, что изображенный человек больше похож на актера Эдди Марсана, чем на президента Зеленского, а также на слишком большую цену этого произведения прикладного искусства.

“Дорого. Гривен за 50 я бы взял. И зажег”, – пишут в комментариях.

Как сообщал “источник”, ранее в интернете появились в продаже бюсты президента Украины Владимира Зеленского, выполненные из других, более долговечных материалов.