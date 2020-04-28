Сколько украинцев посетили кладбища, несмотря на карантин: названы цифры

В поминальные дни большинство украинцев прислушались к призывам соблюдать ограничения в условиях распространения коронавируса и отказались от массовых посещений кладбищ.

Об этом шла речь на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

“По данным Министерства развития громад и территорий Украины, в этом году пока только 13 тысяч человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 млн”, – сказано в сообщении пресс-службы Офиса президента.

При этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что пока уровень смертности из-за COVID-19 в Украине невысокий и составляет чуть более 2%. Пика заболеваемости ожидают в начале мая.

Как сообщал “источник”, в Харькове заметили студентов, которые жестко нарушают меры карантина, введенного в стране из-за смертельного коронавируса.