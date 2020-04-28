Перелетел через машину: момент жуткого ДТП со скутеристом в Киеве попал на видео

В сети появилось видео жуткого ДТП в центре Киева между Mercedes и мотороллером.

Об этом сообщает “Киев Оперативный”.

Авария случилась в понедельник, 27 апреля, на площади Льва Толстого.

Водитель Mercedes промчался на запрещенный свет светофора и просто снес курьера на мотороллере. Во время удара скутерист перевернулся в воздухе.

К пострадавшему сразу подбежали люди, чтобы оказать помощь. Когда прохожие начали к нему подбегать, то он был в сознании и сидел на асфальте.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве водитель такси устроил серьезное ДТП возле кладбища.

Напомним, что на Чоколовском бульваре в Киеве произошло масштабное ДТП со множеством автомобилей. По информации мотоциклиста, который ехал позади, водитель автомобиля Skoda на скорости въехал в автомобиль Hyundai, от чего Skoda отбросило в сторону Volkswagen.