Устал жить в неуютном городе: Тищенко интересно объяснил скандал вокруг своего ресторана в Киеве

Скандальный народный депутат Украины от “Слуги народа” Николай Тищенко обьяснил, почему его ресторан “Велюр” работает и до сих пор принимает гостей – там проходят “личные встречи”.

Об этом он написал в Instagram.

“Да, действительно в ресторане “Велюр” иногда проходят личные встречи. По слогам читайте – “личные встречи”. Единичные встречи. И поверьте результат этих встреч почувствуют все кто думает последующие – 5 лет грабить мой город. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции”, – написал нардеп.

По его словам, в “Велюре” он встречается со своими помощниками.

“С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу… преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни… PS. Разумеется, если есть “информационный заказ”, правда никому не нужна. Но мне сейчас невероятно стыдно от того, что мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана… голодными. Это так мне не свойственно. Но время диктует свои правила”, – написал Тищенко.

Как сообщал “источник”, ранее скандальный “слуга народа” шокировал заявлением про Чернобыль.