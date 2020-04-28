Скандал в украинском футболе: известные клуб и тренер понесли суровое наказание за “договорняки”

Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила профессионального статуса ФК “Сумы” и дисквалифицировала на пять лет известного тренера Александра Севидова за участие в договорных матчах.

Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на официальном сайте организации.

В частности, “Сумы” отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Профессиональной футбольной лиги в следующем сезоне. Севидов отстранен от деятельности в сфере футбола сроком на пять лет и на пять лет условно с испытательным сроком два года.

Отмечается, что это решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете УАФ.

Ранее “источник” сообщал, что в Украине серьезно наказали участников договорных футбольных матчей.