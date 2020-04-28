Зеленский подписал закон о рынке земли в Украине: что это значит

Во вторник, 28 апреля, президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2178-10 о рынке земли.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

“Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев”, – прокомментировал подписание законопроекта Владимир Зеленский.

Законопроект №2178-10 имеет официальное название “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения”. Он создает условия для старта в Украине рыночного оборота сельскохозяйственных земель.

Согласно закону, дата начала его действия – 1 июля 2021 года. При этом первые два года землю смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки. Следующие два года землю смогут покупать юридические лица, также только украинские, не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Иностранцам землю смогут продавать только после референдума. Земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

Детальнее о законопроекте читайте в материале “источника”: Когда запустят рынок земли и кто ее может купить: что нужно знать о громком решении Рады.