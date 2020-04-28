Партия “Голос” пытается заблокировать увольнение Сытника – СМИ

Во время заседания Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности депутаты фракции “Голос” заявили, что факт совершения коррупционных действий не может быть основанием для увольнения руководителя НАБУ, так как это якобы сорвет сотрудничество с МВФ.

Об этом пишет “Обозреватель”.

На заседании Комитета по вопросам правоохранительной деятельности в режиме видеоконференции, на котором рассматривается проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты о повышении эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах” (рег. № 3133), поданный народным депутатом Алексеем Гончаренко, депутаты фракции “Голос” выступили против его принятия и подают альтернативные законопроекты, которые сами называют абсурдными, чтобы сорвать предстоящее голосование.

Депутаты от “Голоса” подали на рассмотрение 13 альтернативных законопроектов и заявили, что их цель – не допустить принятия решения для увольнения руководителя силового органа, признанного судом виновным в совершении коррупционных действий. Так, депутат Устинова заявила, что увольнение Артема Сытника, внесенного в реестр коррупционеров, сорвет сотрудничество Украины с МВФ, ведь “невозможность просто так уволить директора НАБУ было требованием МВФ”, на что автор законопроекта Алексей Гончаренко ответил, что “обязательство держать коррупционера на должности директора НАБУ Украина никогда не принимала и принять не может. В любой стране мира такой человек вылетел бы после решения суда”.

На обвинения депутатов от “Голоса”, что законопроект будто бы является неконституционным, Гончаренко ответил, что есть заключение Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, которое “поддерживает закон, потому что в нем никаких нарушений Конституции нет”.

По итогам заседания комитет Верховной Рады рекомендовал принять за основу законопроект 3133, который регулирует правовую коллизию, которая возникла в законодательстве, и исправляет несогласованности в законах Украины “О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц”, “О прокуратуре”, “О Национальном антикоррупционном бюро Украины” , “О Государственном бюро расследований” и приводит их в соответствие с положениями Закона Украины “О предотвращении коррупции”.