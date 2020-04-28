Звезда сборной Украины провел оригинальную тренировку с сыном: видео

Вингер английского “Вест Хэма” и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко потренировался с сыном во время карантина.

Соответствующее видео было опубликовано футболистом в сторис Instagram.

В ролике видно, как Ярмоленко делает упражнения для укрепления пресса. Параллельно один из его сыновей, одев боксерские перчатки, бьет отца в живот. При этом сам 30-летний футболист просит своего “помощника” больше вкладываться в удары.

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл на клубном уровне 15 матчей, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу. Контракт украинца с “Вест Хэмом” рассчитан до лета 2022 года.

Ранее “источник” сообщал, что сразу восемь одноклубников Ярмоленко имеют симптомы коронавируса.