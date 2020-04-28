На Луганщине из-за карантина количество доноров крови уменьшилось вдвое

В Луганской области из-за карантина количество доноров уменьшилось вдвое. Об этом сообщила главный врач станции переливания крови Елена Бахмет-Приваленкова, говорится в сюжете Суспільне

Центр переливания начинает работать в 7.30. Одним из первых сдать кровь пришел местный житель Михаил Карабут. Сама процедура длится до 10 минут, за это время собирают более 400 миллилитров крови.

“Все прошло хорошо, спокойно. Персонал о тебе заботится, чтобы ты поел, чтобы было хорошее давление. Процедура прошла безболезненно, – делится впечатлениями донор крови Михаил Карабут

После кровь проверяют на инфекции и разделяют на компоненты: плазму и эритроциты. Используют для этого центрифугу. Плазму хранят отдельно в контейнерах, эритроциты – в холодильниках.

“После исследования, после всех проверок она сохраняется. Каждый холодильник, это отдельная группа, а в середине положительная и отрицательная, – рассказывает главный врач Северодонецкой областной станции переливания крови, Елена Бахмет-Приваленкова.

На Луганщине это единственная станция переливания крови, которая обеспечивает, необходимыми компонентами, все медицинские учреждения и военные госпитали. По словам Елены, крови хватает:

“Спрос конечно же меньше, потому что плановые операции не проводятся, происходит лишь оказание помощи по экстренным случаям и оказание помощи в онкологическом областном диспансере”

Компоненты крови при необходимости доставляют и в перинатальный центр, как правило, так готовятся к родам.

“Поскольку кровь, препараты крови на деревьях не растут, на земле это не выращивается. Это можно получить только от человека. Мы просим семьи женщин, которые планируют прийти рожать в наше лечебное учреждение стать в ряды безвозмездных доноров, – говорит заведующая Областного перинатального центра Ирина Теплова .

Донором крови может стать любой в возрасте от 18 до 60 лет.