Реанимации забиты, тестов нет: появилось печальное видео из больницы в Беларуси

В больницах белорусского города Витебска, где свирепствует эпидемия коронавируса, не хватает тестов для диагностики, мест для больных и врачей-инфекционистов.

Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Откровенный разговор жителя города, родственник которого лечится в одной из больниц, с его лечащим врачом опубликован на видеохостинге Youtube.

Из опубликованного диалога становится понятной печальная ситуация с противодействием распространению коронавируса в областном центре Беларуси.

“Весь город загружен пневмонией, “короны” очень много. Почти везде корона. Больных девать некуда, вчера уже повезли чисто одни “короны”, подтвержденные, в хирургическое отделение, забили, ложить некуда… отрицательных перевели сюда, а из города положительных загрузили уже в неврологическое отделение. Людей ложить некуда, понимаете?” – сетовал на ситуацию врач.

По его словам, в больнице не хватает тестов на определение коронавируса, поэтому многие больные неделями ждут на подтверждение диагноза.

“Вчера было два или три теста на все отделение, сегодня у нас уже двенадцать тестов, это прогресс. Вот вторая партия, что после вас поступили, мы не сделали никому, ну может одному – двум. Все они лежат не тестированные с первого числа. Нет тестов, если бы были, я бы их направо и налево делал. Нет”, – говорит медик.

Кроме того, в больницах не хватает профильных врачей, поэтому лечить больных с пневмонией и подозрением на кроронавирус приходится даже врачам-проктологам.

“Весь город забит пневмониями. Это не обычная ситуация, чтобы проктолог лечил пульмонологических больных… Но такая ситуация возникла. Докторов нет, завтра придет еще один доктор, но он тоже проктолог. Слава богу, выйдет с больничного и тогда, это еще хорошо, что здесь есть. Пишут, что в Бресте, положили больных, этаж загрузили, а докторов не было. Вот вам и на, понимаете какая ситуация?” – возмущался лечащий врач.

Как ранее сообщал “источник”, в городе Витебске умерла 41-летняя медсестра областной клинической больницы, у которой была пневмония и подтвержден коронавирус.