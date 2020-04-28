Во Львове медсестра решилась на роковой шаг и погибла страшной смертью: фото

28 апреля во Львове произошел ужасный инцидент: здесь из окна многоэтажного жилого дома выпала медсестра, она скончалась на месте происшествия.

Как сообщает активист Игорь Зинкевич в Facebook, инцидент произошел в доме по улице Дж. Вашингтона, 21.

По информации активиста, медсестра выпала из окна на 14 этаже.

На место прибыла следственно-оперативная группа и медики, которые констатировали смерть женщины. По предварительной версии, она совершила самоубийство.

В комментариях автор публикации уточнил, что погибшую звали Анастасия Памятничная. Других подробностей происшествия не сообщается.

Ранее “источник” сообщал, что в Италии две медсестры, которые работали в больницах с пациентами с коронавирусом, покончили жизнь самоубийством.