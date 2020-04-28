Украину накроет жара, но с дождями: синоптик заинтриговала прогнозом

Украинский синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на среду, 29 апреля, в Украине – тепло, но будет падать дождь.

Об этом она написала в Facebook.

Температура воздуха 29 апреля в Киеве в течение дня составит +22 +24 градуса, ночью ожидается +8 +10 градусов.

Без осадков завтра в столице, ветер с юго-запада.

В западных областях атмосферный фронт обусловит дожди и грозы. Уже запахнет немного летними атмосферными процессами. Осадки могут задеть еще Винницкую область.

Однако большинство областей Украины будут лежать в зоне повышенного атмосферного давления, поэтому существенные осадки маловероятны.

Ветер повсюду преимущественно юго-западный, умеренный, в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей возможные штормовые порывы.

Температура воздуха высшей ожидается в западных, северных областях и в большинстве центральных – днем +18 +24 градуса.

А вот на востоке и на юге Украины – свежее, +14 +19 градусов.

На побережьях морей до +14 градусов.

Завершающий аккорд апреля выдаст циклон, который принесет новые дожди с грозами на Запад и Север Украины, а также в Одесскую область и Винницкую, снизит 30 апреля в западных областях температуру воздуха до +11 +15 градусов, хотя на остальной территории еще побудет теплая погода .

1 мая прохлада доберется и до северных областей, включая Киев.

Как сообщал “источник”, народные синоптики рассказали, когда ждать серьезного потепления в Украине.