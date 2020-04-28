Названы самые ненавистные личности в истории футбола

Авторитетный британский футбольный журнал FourFourTwo составил рейтинг самых ненавистных личностей в истории вида спорта №1.

Возглавил список бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер. Второе и третье места в рейтинге заняли соответственно португальский тренер Жозе Моуринью и бывший немецкий вратарь Харальд Шумахер.

Интересно, что место в списке также нашлось для одних из лучших футболистов в истории – Криштиану Роналду и Диего Марадоны. Первый оказался на шестой позиции, а второй – на 13-й. Также в рейтинг попал российский миллиардер Роман Абрамович, владеющий лондонским Челси. Он занимает 25-е место.

Ранее “источник” сообщал, что легендарный футболист Роналдиньо впервые высказался о своем аресте.