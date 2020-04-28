На дне Черного моря обнаружили теплоход с тысячами тел: опубликовано видео

На глубине в 1,5 тысячи метров в Черном море нашли легендарный теплоход “Армения”, который затонул 7 ноября 1941 года после удара немецкой авиации.

Как пишут российские СМИ, всего на борту было от 6 до 10 тысяч беженцев и раненых. Трагедия с теплоходом является одной из самых масштабных в мире.

Интересно, что местонахождение судна оставалось неизвестным почти 79 лет. Найти его удалось в 15 милях от южного побережья Крыма.

“Обводы корпуса абсолютно не повреждены, поэтому торпедная атака исключается, и при этом ее верхняя часть и надстройки очень сильно разрушены; и один из первых проходов мимо “Армении”, когда мы нашли машинный телеграф, лежащий в носу, который по-хорошему швартовочный, на ходовом мостике, сделали предположение, что он сильно разрушен, а такие разрушения характерны для бомбардировок с воздуха”, – прокомментировал находку исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.

Ученые говорят, что корабль мог вмещать максимум 900 человек, но в момент аварии на борту находилось в разы больше людей. Крымчане пытались любой ценой попасть на борт, так как немцы стояли всего в нескольких десятках километров. Утром 7 ноября судно взяло курс на Кавказ и отправилось в свой последний рейс.

Спустя несколько часов его атаковали с воздуха и теплоход полностью ушел под воду всего за четыре минуты.

Напомним, что ученые нашли самое крупное за все времена место в Средиземном море с останками римского корабля, который две тысячи лет назад потерпел крушение.