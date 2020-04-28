Точно не в мае: ученые рассчитали точную дату завершения эпидемии коронавируса в Украине

Согласно прогнозу специалистов Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD), пандемия коронавирусной инфекции в Украине должна завершиться не ранее начала июля.

Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом говориться в отчете, опубликованному на сайте университета.

Для составления своего прогноза исследователи изучили данные из 131 страны и использовали математическую модель распространения коронавирусной инфекции, которая учитывает динамику как зараженных, так и выздоровевших.

На основании анализа статистических данных, сингапурские ученые рассчитали, что до 18 мая ситуация с распространением вируса в Украине улучшится на 97% по сравнению с пиком, до 28 мая – на 99%, а окончательно пандемия завершится 7 июля.

Как свидетельствуют расчеты, переломный момент в Украине наступил 21 апреля.

По прогнозу аналитиков, в США коронавирус должен отступить 5 сентября, в Великобритании – 20 августа, в Германии – 5 августа, во Франции – 8 августа, в Италии – 30 августа и в России – 19 августа. Окончание пандемии во всем мире в Сингапурском университете предвидят 20 октября 2020 года.

Как сообщал “источник”, после 12 мая, когда предполагается окончание действия строгих ограничений карантина, в Украине планируют возобновить транспортное сообщение, однако полетов за границу украинцам пока не обещают.