Всю ночь лил дождь: всплыли трагические детали гибели маленькой девочки под Харьковом, фото

6-летняя Милена Шевелева, которую нашли мертвой в восьми километрах от села Сосновка, в Харьковской области, исчезла на 40 день после смерти ее бабушки.

Об этом сообщает Obozrevatel.

Девочка пропала 26 апреля. Они с двоюродным братом ушли гулять, брат был на велосипеде, а девочка шла пешком. По словам односельчан, дети что-то не поделили, и брат уехал домой один. Он вернулся около 18:00 вечера, а бабушку девочки сразу бросилась искать внучку.

В поисках, которые продолжались весь вечер и всю ночь, участвовали полицейские, спасатели, Нацгвардия и местные жители. Однако живой девочку найти не удалось.

“В ту ночь дул пронзительный холодный ветер и лил дождь. Земля липла к ногам, но люди работали до самого утра”, – говорят участники поисков.

Собаки сперва привели людей к пруду, и возникло предположение о том, что девочка утонула. Однако водолазы осмотрели дно пруда и ничего не нашли. После этого у родственников появилась надежда на то, что девочка жива.

Милену нашли уже мертвой, на обочине дороги. Люди предполагают, что девочка заблудилась и могла идти на яркий свет Гоптовки, таможенного пункта. Однако у ребенка не хватило сил. Кроме того, возле нее не нашли ее очков, а девочка плохо видела.

Напомним, как ранее сообщал “источник”, 6-летняя Милена Шевелева, по предварительным данным, умерла от переохлаждения.