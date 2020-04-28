Украинцам проиндексируют размер пенсий в мае: назван размер прибавки

В мае правительство запланировало провести очередную индексацию пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Следует отметить, что индексация была анонсирована еще в марте – именно в этом месяце она проводилась ранее, однако предыдущий состав правительства, под руководством премьер-министра Алексея Гончарука, решил ее отложить, ориентировочно до сентября. Через некоторое время этот Кабинет министров был распущен, а ситуация с индексацией осталась без уточнений.

Новый состав правительства под руководством Дениса Шмыгаля уведомил, что произведёт индексацию как можно скорее, но при наличии необходимых средств в бюджете. В апреле перерасчеты произвести не удалось, при этом 1 апреля на заседании Кабмина было принято решение произвести индексацию в мае.

Согласно сообщению ПФУ, пенсии украинцев будут увеличены в среднем на 11%, то есть исходя из среднего размера выплаты – будут повышено в среднем на 260 гривен.

Подробнее об индексации пенсий читайте в материале “источника”: Украинских пенсионеров порадуют в мае: но получат не все