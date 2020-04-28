Помогите вернуть домой: эксклюзивные фото акции родственников пленников ЛДНР в Киеве

Во вторник, 28 апреля, возле Офиса президента Украины Владиммира Зеленского начался бессрочный пикет, на который собрались граждане, чьи родственники находятся в плену боевиков на Донбассе.

Как проходит акция, запечатлел на фото корреспондент “источника” Александр Гончаров.

На пикет ОПУ пришли около двух десятков людей, у которых в руках были распечатанные фотографии родственников, которые до сих пор не освобождены из плена ЛДНР. На самодельных плакатах указаны фамилии пленников и даты, когда они оказались в руках боевиков.

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Как сообщал “источник”, в четверг, 16 апреля, Киев и боевики ЛДНР провели обмен пленными – Украина освободила 20 своих граждан, удерживавшихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.