В зоне ООС бывший замначальника финансово-экономической службы воинской части присваивал деньги военнослужащих

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника финансово-экономической службы воинской части в районе проведения операции Объединенных сил. Военнослужащий подозревается в присвоении военного имущества, совершенного в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР

По предварительной информации, подозреваемый, имея доступ к распределению и начислению денежного довольствия и иных причитающихся военнослужащим выплат, безосновательно перечислял на собственный личный карточный счет денежные средства.

В результате незаконных действий военнослужащего государству нанесен ущерб в сумме около 200 000 гривен.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Луганского гарнизона.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.