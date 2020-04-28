Украинцам запретили выезд на заработки за границу: названа главная причина

Украинцам запретили в ближайшее время покидать территорию страны и отправляться на заработки в другие государства. По данным МИД, ситуация может поменяться, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.

Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Как заявил во время брифинга глава МИД Дмитрий Кулеба, сейчас любое путешествие является опасным.

“В условиях пандемии любое путешествие – это опасность заболевания, особенно если лететь самолетом. Откровенно нелогично выглядели бы массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где продолжается пандемия”, – сказал министр.

По словам Кулебы, вопрос будет пересмотрен как только ситуация улучшится.

“Украинская сторона настроена конструктивно, мы понимаем потребность в рабочей силе у наших партнеров”, – добавил он.

Напомним, что за сутки, 27 апреля, в Украине зафиксировали 401 новый случай заражения смертельным коронавирусом.